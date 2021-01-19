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Son dakika | Göztepe'de Ünal Karaman dönemi

Son dakika haberi...Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'la prensip anlaşmasına vardı. Son olarak  ve ’u çalıştıran Karaman’ın maçını da tribünden izleyebileceği öğrenildi.

SPOR DHA
Giriş Tarihi: 19.01.2021 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021
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Son dakika | Göztepe'de Ünal Karaman dönemi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, teknik direktör Ünal Karaman'la prensipte anlaştıklarını bildirdi.

Papatya, gazetecilere, İlhan Palut'un görevden ayrılmasının ardından Ünal Karaman'la görüştüklerini ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Ünal Karaman'ın bugünkü Gençlerbirliği maçını tribünden takip edebileceğini kaydeden Papatya, "Sözleşmeyle ilgili 1-2 detay kaldı, bunların halledilmesinin ardından imza atarız inşallah. Sözleşme süresini hiç konuşmadık diyebilirim ama en az 1,5 yıllık olur diye tahmin ediyorum." dedi.

Papatya, transfer çalışmalarına da devam ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Trabzonspor'dan Fousseni Diabate ile sezon sonuna kadar anlaştık, onunla da öğleden sonra sözleşme imzalayacağız. Ünal hocamızın da istekleri doğrultusunda harcama limitleri dahilinde elimizden gelenin en iyisini yapıp, ihtiyaç duyulan isimleri Göztepe'mize kazandırmaya çalışacağız. Guilherme, Çin'e gidiyor, vize işlemleri de bitti, yollarımızı ayırdık diyebiliriz. Mossoro ve Gassama bazı kulüplerle görüşmeye devam ediyor. Biz de kendilerine yardımcı olacağımızı söyledik."

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