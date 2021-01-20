Hatayspor 2-1 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

53. dakikada, Adem Büyük'ü yerde kalması nedeniyle Yeni Malatyaspor serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Zeki Yavru, barajın üzerinden yakın köşe attığı sert vuruşla, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0 – 1



64. dakikada Yeni Malatyaspor'un sol kanattan gelişen atağında, Karim Hafes ortaladı. Kale alanı içinde bir anda bomboş kalan Umut Bulut, indirdiği topa dönerek vurdu, savunma mutlak gole izin vermedi.



70. dakikada gelişen atakta Umut Bulut'un indirdiği topu ceza alanı içinde Kubilay önüne almaya çalıştı. Bu sırada, Pablo Santos'un bir müdahalesi oldu. Malatya ekibi, elle oynama olduğu gerekçesiyle penaltı bekledi.



73. dakikada VAR hakemi Volkan Bayarslan'ın tavsiyesi ile pozisyonu inceleyen Ramazan Keleş, Santos'un elle müdahalesi olduğu gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Adem Büyük tarafından kullanılan penaltı, direğe takıldı daha sonra savunma tarafından uzaklaştırıldı.



75. dakikada Kaçan penaltıda kaleci Akın Alkan'ın çizgiye basmadığı gerekçesiyle VAR tarafından hakem Ramazan Keleş'e bir inceleme daha yapması tavsiyesinde bulunuldu. Pozisyonu inceleyen Keleş, penaltının tekrar kullanılması kararı verdi.



77. dakikada penaltı için tekrar topun başına geçen Adem Büyük, topu ağlarla buluşturdu: 0 - 2