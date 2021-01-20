Hatayspor 2-1 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)
Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde sezonun flaş ekibi Atakaş Hatayspor evinde Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya geldi. Hamza Hamzaoğlu'nun öğrencileri deplasmanda bulduğu 2 golle 3 puanı kazanan taraf oldu.
Hatayspor ve Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 20. haftasında Antakya Atatürk Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Mücadele Yeni Malatyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçın golleri Yeni Malatyaspor adına 53. dakikada Zeki Yavru, 77. dakikada Adem Büyük'ten (P) geldi. Hatayspor tek golünü 87'de Boupendza ile buldu.
Bu sonuçla Yeni Malatyaspor, puanını 27'ye çıkartarak 9. sırada kendine yer buldu. Hatayspor ise 31 puanla 5. sırada yer aldı.
Hatayspor gelecek hafta Gazianep FK'ya konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise evinde Galatasaray'ı konuk edecek.
MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI (ÖZET)
3. dakikada Hatayspor kalecisi Akın Alkan'ın pasında araya giren Umut Bulut'un altıpas içinde çektiği şutta top dışarı çıktı.
22. dakikada sağ kanattan kullanılan taş atışında ceza sahası dışından sağ çaprazdan Boupendza'nın çektiği şutta top direğin az farkla üzerinden auta gitti.
25. dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören noktada topla buluşan Boupendza'nın çektiği şutu defans oyuncuları uzaklaştırdı.
37. dakikada konuk ekip Yeni Malatyaspor gole yaklaştı. Sol kanattan içeriye yapılan ortada topa arka direkte Ndyishimiye kafayı vurdu, ancak çizgi üzerinde topa müdahale eden Mesut Çaytemel mutlak golü engelledi.
43. dakikada sol kanattan ceza sahası dışından Mesut Çaytemel'in çektiği sert vuruşu kaleci Ertaç Özbir uzanarak meşin yuvarlağı dışarı çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
53. dakikada, Adem Büyük'ü yerde kalması nedeniyle Yeni Malatyaspor serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Zeki Yavru, barajın üzerinden yakın köşe attığı sert vuruşla, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0 – 1
64. dakikada Yeni Malatyaspor'un sol kanattan gelişen atağında, Karim Hafes ortaladı. Kale alanı içinde bir anda bomboş kalan Umut Bulut, indirdiği topa dönerek vurdu, savunma mutlak gole izin vermedi.
70. dakikada gelişen atakta Umut Bulut'un indirdiği topu ceza alanı içinde Kubilay önüne almaya çalıştı. Bu sırada, Pablo Santos'un bir müdahalesi oldu. Malatya ekibi, elle oynama olduğu gerekçesiyle penaltı bekledi.
73. dakikada VAR hakemi Volkan Bayarslan'ın tavsiyesi ile pozisyonu inceleyen Ramazan Keleş, Santos'un elle müdahalesi olduğu gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Adem Büyük tarafından kullanılan penaltı, direğe takıldı daha sonra savunma tarafından uzaklaştırıldı.
75. dakikada Kaçan penaltıda kaleci Akın Alkan'ın çizgiye basmadığı gerekçesiyle VAR tarafından hakem Ramazan Keleş'e bir inceleme daha yapması tavsiyesinde bulunuldu. Pozisyonu inceleyen Keleş, penaltının tekrar kullanılması kararı verdi.
77. dakikada penaltı için tekrar topun başına geçen Adem Büyük, topu ağlarla buluşturdu: 0 - 2
87. dakikada Atakaş Hatayspor hızlı bir atak geliştirdi. İsabetli paslarla sağ kanattan ceza sahasına kadar giren Hatayspor'da Kamara'nın son çizgiden içeri çevirdiği topa sert ve düzgün bir vuruş yapan Boupendza, topu ağlarla buluşturdu: 1 - 2
90+2. dakikada Hatayspor'da Boupendza, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekti, kaleci Ertaç Özbir kurtardı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 2-1'lik Yeni Malatyaspor üstünlüğü ile sona erdi.
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İKİ TAKIMIN MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER
Hatayspor: Akın, Popov, Sackey, Renan, Mesut, Aabid, Ribeiro, Traore, Akintola, Boupendza, Diouf.
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Hadebe, Hafez, Ndayishimiye, Acquah, Adem, Kubilay, Zeki, Umut Bulut.