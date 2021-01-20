Fernando Muslera maç sonucu açıklamalarda bulundu: "Dün gece uyuyamadım"

"ARDA BÜYÜK KAPTAN, BÜYÜK BİR İNSAN"



Arda Turan'ın kaptanlık pazubendini kendisine vermesiyle ilgili olarak da Muslera, "Arda, gerçekten çok büyük bir kaptan ve çok büyük bir insan. Galatasaray'ın idolü, efsanesi, onun bana jest yapması kaptanlık bandını vermesi beni inanılmaz mutlu etti. Devamlı bana ve tüm takıma destek olan bir kaptan, onun gibi önemli bir insanın, kaptanın bana böyle jest yapması beni inanılmaz mutlu etti. Bu kadar uzun süre sonra sahaya dönünce sanki 15-16 yaşımda ilk maçımı oynayacakmışım gibi heyecanlıydım. Dün gece uyuyamadım. Maçı da güzel bir şekilde bitirdik" ifadelerini kullandı.

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