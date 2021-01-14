Son dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fatih Terim açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Teknik Direktör Fatih Terim'i görüşme yapmak için Türk Telekom Stadı'na davet etti. Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasında yapılan toplantının sona ermesinin ardından Fatih Terim'in stattan ayrıldığı belirtildi. İkili arasındaki görüşme sonrasında Başkan Mustafa Cengiz, basın karşısına çıktı.

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamalarından satır başları;

Takımımız iyi gidiyor Allah bozmasın. 3-5 gündür kaos yaratma, yanlış hedefler, yanlış yönlendirmeler var. Sosyal medyada görünce üzüldüğüm haksız suçlamalar var. Bana göre haksız. Bizim göreve gelmemiz bu ayın 22'sinde üç yılı dolduracak. Geçmişini bilmeyen geleceğini yönetemez. Önemli olan fotoğraf değil filmdir. Süreci yakalamaktır.

157 MİLYON EURO'YA YAKIN BORCUMUZ VARDI

Göreve başladığımızda kulüpte genel durum kötüydü. 157 milyon Euro'ya yakın borcumuz vardı. Transfer yasağı vardı. Dany ve Chedjou'nun koydurduğu yasak. 25'inde devraldık, 3 iş günü içinde 32 milyon Euro ödememiz gerekiyordu. Yoksa yasak uygulanacaktı. Bunları hallettik. Basketbolda da yasağımız vardı bunu da kaldırdık. Basketbol ve voleybolda toplam borç 80 milyondu bunu da hallettik. Derneğin parasını ne yaptınız diye soranlar var. Bizim faiz alacak halimiz yok. Kredi kullandık. Kredinin faizini ödemeye mecburuz.

BİZ UEFA'DA AVUKATSIZ SAVUNDUK KENDİMİZİ

Bize çok haksız eleştiriler oldu. Durum bu şekildeydi. Başımızda UEFA vardı. Millet UEFA'nın mali disiplinini hafife alıyor. Disipline ilk gittiğimizde bize 4 ay müsaade verin dedik. Orada 2+1 yıl yasak vardı önlerinde. Onlar projeye önem veriyor. Türkiye'de böyle değil. Benim adım şu dersin, inanmazlar. Onlar inanıyorlar. Bize 4 ay verdiler. Bunun sonunda 67 sayfa rapor verdik. Karşımızda oturan tecrübeli insanlara biz bunları anlattık. UEFA tarihinde ilk defa bir kulübe uzlaşma anlaşması yaptı. UEFA'da da yer yerinden oynadı. Bizi bekleyen Milan ve PSG bizim yolumuzu izledi. Biz UEFA'da avukatsız savunduk kendimizi. Yönetici arkadaşlarımız yardımcı oldular.

BÜTÜN ARKADAŞLARIMI BIKTIRDILAR

CAS'taki davayı hem usulden hem esastan kazandık. Allah büyük eğrisi doğrusuna geldi sağolsun teknik kadromuz iki yıl üst üste bizi şampiyon yaptı. 10 yıldır ilk defa kara geçtik. Kayyum tehlikesinden kurtulduk. Ben bugün varım yarın yokum, benim arkadaşlarımı bıktırdılar. Her zaman şampiyon olmayabiliriz, biz şanslıydık, kolay değil 3 yılda iki defa şampiyon olmak. Süper Lig kolay bir lig değil.

MUSTAFA CENGİZ'DEN BEŞİKTAŞ MAÇI AÇIKLAMASI!

Beşiktaş maçına da tabi ki kazanmak için çıkıyoruz, önemli bir derbi. Bu maça gerek teknik direktörler ve oyuncular ölümüne mücadele edecek. Alanyaspor, Kasımpaşa maçlarında umulmadık yenilgiler aldık. Kayseri maçında tek bir şut yedik o da gol oldu.

Özellikle gençlerin verdiği mücadele beni çok mutlu ediyor, sağolsun hocamız onları monte etmeye başladı. Keşke o penaltıyı ben kaçırsaydım da Kerem kaçırmasaydı. Bunu bana hoca da söyledi...

İnşallah aramıza Muslera da katılacak. Bizim Pazar günü önemli bir maçımız var, kırana kırana mücadele edeceğiz. Hak eden kazansın istiyorum ama hak eden Galatasaray olsun.

SORU: Oyuncu satmada ve transfer yapmada eleştiriliyorsunuz? Son 1 seneye bakarsak galatasaray taraftarları, rakiplerine göre transfersizlikle karşı karşıya geldiler. Bazı kesimler 'beceriksizlikle' suçluyor sizi. İrfan Can Kahveci, Onyekuru ve Visca bu oyuncuların transferinde son durum ne? Transferde başarısız olduğunuzu düşünüyor musunuz?

HARCAMA LİMİTLERİ

Bir taraftar olarak bakarsam beceriksiz bir yönetimiz, vasatız. Biz 2018'de göreve gelmişiz bugüne kadar 3 yılda bizim aldığımız oyuncu sayısı 47... Geldiğimizin üçüncü gününde Nagatomo'yu aldık, N'diaye'yi sattık. Görüyor musunuz ne ödemişiz bonservis? 40 milyon Euro... Meydanda bunlar, başka kulüplerde ölseniz size bunları vermezler, mahremiyet derler. TFF'de de veremediler.

18 MİLYON EURO ARTIDAYIZ!

İmza ücreti, toplam ödenen 44 milyon €... 68 oyuncu göndermişiz totale gelelim ne kadar gelir elde etmişiz, ne kadar artıdayız 18 milyon €. Beceriksiz halimiz bu becerikli olsaydık ne olacaktı.

Bizim her şeyimiz belli ve açık. Bizim taraftarımız sorgulayıcı ve yargılayıcı bir taraftar. Biz de cevap veriyoruz, ben buranın patronu değilim ben de bir taraftarım.

MUSTAFA CENGİZ: "KORKMAYIN ADAY DEĞİLİM!"

Galatasaray'ın 3 yıla ihtiyacı var ama korkmayın aday değilim!

FATİH HOCA İLE KONUŞTUM...

Biz Fatih Terim ile devamlı konuşuyoruz, Ultraaslan'ı ben yönlendiriyormuşum. Ben onlarla söylediklerinin yüzde birini konuştum. Ultraaslan bana 'Ya İstifa Ya Transfer' diyor. Ondan sonra diyorlar ki Ultraaslan'ı başkan yönetiyor.

HAYALLER VAN PERSIE GERÇEKLER TAM TERSİ

Bir saattir Fatih hoca ile konuştum. Diyorlar, "hocayı atıyoruz", "Ultraaslan'ı ben yönetiyormuşum" Bana diyor ya transfer ya istifa diye. (İrfan Can görüşmesi) Ben ne görüştüysem Göksel bey de dürüst insan, görüştüm. Hayaller Van Persie, gerçekler tam tersi. Toplam rakam (transferi görüşülen futbolcular) 38 milyon euro oldu. Şu anda 9.8 milyon TL limitimiz var. Ben şunu rahatlıkla yaparım. Yazarım çekleri mayıs sonrasına, hepsini alırım. İrfan Can'ı da. Sonra da eyvallah der giderim. Beni gebertseniz ben bunu yapmam. Galatasaray'ın geleceğini karartmam. Bana istedikleri kadar beceriksiz desinler, ben beceriksizim bu konuda.

Hocam açıkça diyor ki, oldu oldu, olmadı biz bu kadro ile de yine şampiyon oluruz, bir noktaya geliriz, gelecek yönetimler transfer yapar. Hocamızın istediği isimlerle ilgili çalışmalar devam ediyor.

FATİH TERİM İLE GÖRÜŞME

Biz klasik olarak hocamla devamlı bir araya geliyoruz. Niye yalnız hissediyorsun diyorum. O hale geldim diyor. Yalnız hissetmesi bizle ilgili bir olay değil. Saha kenarında çıldırıyor, bu yaşta yağmuru yiyor, kolay değil. Empati yaptım. Bu sırf para ile olacak iş değil. Biz hocama hak verdik. Bazen vermiyoruz, hayır diyoruz. İki medeni insan gibi. Bir saati aşkın da konuştuk. Kavga olsa hocam söyler zaten, ben de söylerim. İkimiz de lafımızı esirgemeyiz. Ben hocamdan çekinmem, hocam da benden çekinmez. Bunu medya üzerinden yapmam, hocam da yapmaz. Kavga için çekirdek aldılarsa onunla Netflix izlesinler.

TERİM, 'DERİN BİR YALNIZLIK HİSSEDİYORUM' DEMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Yeni Malatyaspor maçının ardından "Derin bir yalnızlık hissediyorum. Benim burada sözüm Galatasaray'a. Zaten bu mayısta kontratım ve sözüm bitiyor. Söz sözdür, sözüm de durmaya devam edeceğim." demişti.