CANLI | Çaykur Rizespor Gaziantep FK maçı canlı anlatım izle!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı 20 Ocak Çarşamba günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.

ÇAYKUR RİZESPOR - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Zafer, Onur, Selim, Talbi, Melnjak, Abdullah, Donsah, Doğan, Fernando, Samudio, Skoda

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Toşça, Kenan, Muhammet, Güray, Olkowski, Oğuz Ceylan, Mirallas, Maxim, Kozulj