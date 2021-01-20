CANLI | Çaykur Rizespor Gaziantep FK maçı canlı anlatım izle!
Çaykur Rizespor Gaziantep FK maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetiyor.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ÇAYKUR RİZESPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı 20 Ocak Çarşamba günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.
ÇAYKUR RİZESPOR - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ
Çaykur Rizespor: Zafer, Onur, Selim, Talbi, Melnjak, Abdullah, Donsah, Doğan, Fernando, Samudio, Skoda
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Toşça, Kenan, Muhammet, Güray, Olkowski, Oğuz Ceylan, Mirallas, Maxim, Kozulj