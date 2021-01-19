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Haberler Spor Haberleri Sörloth Galatasaray'a gelecek mi | Galatasaray'da Alexander Sörloth operasyonu! İkinci kez kapılarını çaldılar

Sörloth Galatasaray'a gelecek mi | Galatasaray'da Alexander Sörloth operasyonu! İkinci kez kapılarını çaldılar

| Bu sezon gol yollarında büyük sorunlar yaşayan Galatasaray'da Fatih Terim'in ilk planı Alexander Sörloth. Sarı kırmızılı kulübe ret yanıtı veren Almanların bir kez daha kapısını çalmaya hazırlanan yönetim, golcü oyuncuyu takıma kazandırarak ligin ikinci yarısında şampiyonluğa uzanmak istiyor.

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Sörloth Galatasaray'a gelecek mi | Galatasaray'da Alexander Sörloth operasyonu! İkinci kez kapılarını çaldılar
Son dakika Galatasaray transfer haberi...Falcao'dan umudu kesen, Diagne'ye de bel bağlamak istemeyen Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz haftalarda ret cevabı aldığı Sörloth için bir kez daha Leipzig'in kapısını çalacak. Ligde sadece 1 gol atabilen ve son maçta süre alamayan 25 yaşındaki santrforun kiralanması için bu hafta Alman kulübüyle masaya oturulacak
Sörloth Galatasaray'a gelecek mi | Galatasaray'da Alexander Sörloth operasyonu! İkinci kez kapılarını çaldılar

Galatasaray'da ikinci Sörloth operasyonu... Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla gösterdiği üstün performansla 20 milyon euro karşılığında Leipzig'e transfer olan Norveçli yıldız, Almanya'da aradığını bulamadı.

Sörloth Galatasaray'a gelecek mi | Galatasaray'da Alexander Sörloth operasyonu! İkinci kez kapılarını çaldılar
Bundesliga'da çıktığı 14 maçta sadece 1 gol atabilen ve çoğunlukla oyuna sonradan giren 25 yaşındaki santrfor, son karşılaşmada süre dahi alamadı.
Sörloth Galatasaray'a gelecek mi | Galatasaray'da Alexander Sörloth operasyonu! İkinci kez kapılarını çaldılar

Hocası Nagelsmann, Sörloth transferiyle ilgili Alman basınından gelen eleştirilere cevap verirken, "Sörloth'u bir şeyler görmeden transfer etmedik. Özel bir golcü olduğunu biliyoruz, bunu gördük. Potansiyeli ve dinamizmi var, gol içgüdüleri çok iyi. Şu ana kadar oyunumuza adapte olmakta güçlük yaşadı. Sürekli olarak Sörloth için ödenen 20 milyon euroyu konuşmanın bir anlamı yok. Kendisini geliştirecek. Bu sadece biraz zaman alacak ve sabretmek gerekecek" demişti.

Sörloth Galatasaray'a gelecek mi | Galatasaray'da Alexander Sörloth operasyonu! İkinci kez kapılarını çaldılar

AVUSTURYA'YI KABUL ETMEDİ

Aynı basın toplantısında Ocak ayında başka golcü almayacaklarını da dile getiren Nagelsmann'ın, yönetimle yaptığı görüşmeden sonra bu kararını değiştirdiği belirtiliyor.

Sörloth Galatasaray'a gelecek mi | Galatasaray'da Alexander Sörloth operasyonu! İkinci kez kapılarını çaldılar
Alman medyasında yer alan iddialara göre, Leipzig'in gündeminde iki forvet birden var. Daha önce, Sörloth'un kiralanması halinde, Red Bull'un Avusturya'daki diğer takımı olan Salzburg'a gönderilmesi gündeme gelmişti.
Sörloth Galatasaray'a gelecek mi | Galatasaray'da Alexander Sörloth operasyonu! İkinci kez kapılarını çaldılar

Fanatik'in haberine göre; Ancak Norveçli yıldızın Avusturya Ligi'nde oynamaya hiç sıcak bakmadığı ortaya çıkmıştı. Süreci yakından takip eden ve şu ana kadar listedeki golcülerden somut bir sonuç çıkaramayan Sarı-Kırmızılılar, bu hafta Red Bull Leipzig yöneticileriyle bir araya gelerek, Sörloth'u sezon sonuna kadar kiralamak üzere yeni bir teklif sunacak.

Sörloth Galatasaray'a gelecek mi | Galatasaray'da Alexander Sörloth operasyonu! İkinci kez kapılarını çaldılar
Tedavisi İspanya'da süren Falcao'dan umudu kesen, Diagne'nin de istikrarsızlığı sebebiyle bir şampiyonluk yarışını daha kaldıramayacağını düşünen teknik ekip, iyi bir teklif gelmesi halinde her iki golcüyle de yolların ayrılmasına onay vermiş durumda.
Sörloth Galatasaray'a gelecek mi | Galatasaray'da Alexander Sörloth operasyonu! İkinci kez kapılarını çaldılar

Eğer iki tecrübeli futbolcu da takımdan gönderilirse, onların yerine iki forvet takviyesi birden yapılacak. Sörloth da listedeki adaylar arasında ilk sırada yer alıyor.

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