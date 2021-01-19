Sörloth Galatasaray'a gelecek mi | Galatasaray'da Alexander Sörloth operasyonu! İkinci kez kapılarını çaldılar
Galatasaray transfer haberleri | Bu sezon gol yollarında büyük sorunlar yaşayan Galatasaray'da Fatih Terim'in ilk planı Alexander Sörloth. Sarı kırmızılı kulübe ret yanıtı veren Almanların bir kez daha kapısını çalmaya hazırlanan yönetim, golcü oyuncuyu takıma kazandırarak ligin ikinci yarısında şampiyonluğa uzanmak istiyor.
Galatasaray'da ikinci Sörloth operasyonu... Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla gösterdiği üstün performansla 20 milyon euro karşılığında Leipzig'e transfer olan Norveçli yıldız, Almanya'da aradığını bulamadı.
Hocası Nagelsmann, Sörloth transferiyle ilgili Alman basınından gelen eleştirilere cevap verirken, "Sörloth'u bir şeyler görmeden transfer etmedik. Özel bir golcü olduğunu biliyoruz, bunu gördük. Potansiyeli ve dinamizmi var, gol içgüdüleri çok iyi. Şu ana kadar oyunumuza adapte olmakta güçlük yaşadı. Sürekli olarak Sörloth için ödenen 20 milyon euroyu konuşmanın bir anlamı yok. Kendisini geliştirecek. Bu sadece biraz zaman alacak ve sabretmek gerekecek" demişti.
AVUSTURYA'YI KABUL ETMEDİ
Aynı basın toplantısında Ocak ayında başka golcü almayacaklarını da dile getiren Nagelsmann'ın, yönetimle yaptığı görüşmeden sonra bu kararını değiştirdiği belirtiliyor.
Fanatik'in haberine göre; Ancak Norveçli yıldızın Avusturya Ligi'nde oynamaya hiç sıcak bakmadığı ortaya çıkmıştı. Süreci yakından takip eden ve şu ana kadar listedeki golcülerden somut bir sonuç çıkaramayan Sarı-Kırmızılılar, bu hafta Red Bull Leipzig yöneticileriyle bir araya gelerek, Sörloth'u sezon sonuna kadar kiralamak üzere yeni bir teklif sunacak.
Eğer iki tecrübeli futbolcu da takımdan gönderilirse, onların yerine iki forvet takviyesi birden yapılacak. Sörloth da listedeki adaylar arasında ilk sırada yer alıyor.