Son dakika | Yeni Malatyaspor'da flaş ayrılık!
Son dakika haberi...Yeni Malatyaspor sezon başında renklerine bağladığı Murat Akça ile yollarını ayırdığını açıkladı. 30 yaşındaki stoper, bu sezon Süper Lig’de 4, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 4 maç olmak üzere toplam 8 maçta forma giydi.
SPOR İHA
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Yeni Malatyaspor Kulubü'nden yapılan açıklamada, Murat Akça ile yapılan müzakereler sonucunda, sözleşmesinin karşılıklı feshine yönelik anlaşmaya varıldığı açıklandı.
Yeni Malatyaspor Kulubü'nden yapılan açıklamada, Murat Akça ile yapılan müzakereler sonucunda, sözleşmesinin karşılıklı feshine yönelik anlaşmaya varıldığı açıklandı.
Giresunspor'dan sezon başında transfer edilen 30 yaşındaki stoper, bu sezon Süper Lig'de 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 maç olmak üzere toplam 8 maçta forma giydi.