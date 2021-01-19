19 Ocak 2021, Salı
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Son dakika | Yeni Malatyaspor'da flaş ayrılık!

Son dakika haberi... sezon başında renklerine bağladığı ile yollarını ayırdığını açıkladı. 30 yaşındaki stoper, bu sezon ’de 4, ’nda ise 4 maç olmak üzere toplam 8 maçta forma giydi.

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 19.01.2021
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Son dakika | Yeni Malatyaspor'da flaş ayrılık!

Yeni Malatyaspor Kulubü'nden yapılan açıklamada, Murat Akça ile yapılan müzakereler sonucunda, sözleşmesinin karşılıklı feshine yönelik anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Giresunspor'dan sezon başında transfer edilen 30 yaşındaki stoper, bu sezon Süper Lig'de 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 maç olmak üzere toplam 8 maçta forma giydi.

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