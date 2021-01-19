Son dakika | Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas dönemi resmen sona erdi
Son dakika haberi... Devre arası transfer döneminin bitimine sayılı günler kala, takımlardaki hareketlilik hızlandı. Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı.
SPOR AA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaptığı açıklamada, "Teknik direktör Stjepan Tomas ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Tomas'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.
Rize ekibi, Tomas yönetiminde çıktığı 18 lig maçında 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 21 puan topladı.
Öte yandan kulüp yetkilileri, yeni teknik direktör konusunda Gaziantep FK'den ayrılan Marius Sumudica ile görüştüklerini kaydetti.