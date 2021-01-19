19 Ocak 2021, Salı
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Konyaspor maçında sakatlanan Trabzonsporlu Abdulkadir Ömür'den kötü haber! Sezonu kapattı

Son dakika haberleri... - 20. hafta mücadelesinde bordo mavililerin genç futbolcusu , sakatlanarak oyuna devam edemedi ve MR için hastaneye götürüldü. Yıldız futbolcunun ayak bileğinin kırıldığı ve sezonu kapattığı açıklandı. Trabzonspor Başkanı yaşanan sakatlıkla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi: 19.01.2021 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021
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Konyaspor maçında sakatlanan Trabzonsporlu Abdulkadir Ömür'den kötü haber! Sezonu kapattı

'da şoku! Yıldız futbolcu ile oynanan maçın ilk yarısında sakatlığı nedeniyle sedye ile oyundan çıkarıldı.

Sakatlığından sonra hastaneye MR'a gönderilen Abdülkadir Ömür'ün MR sonuçlarından durumu netlik kazandı. Ayağına bandaj uygulanan genç futbolcunun röntgen sonuçlarından durumu hakkında net bir açıklama yapılacağı kaydedildi.

AYAK BİLEĞİNDE KIRIK TESPİT EDİLDİ

Trabzonspor'da, 'in 20. haftasında oynanan Konyaspor maçının 26'ncı dakikasında orta sahada Ömer Ali Şahiner'in sağ ayağına müdahalesi sonrası yerde kalan oyuna devam edemedi. Sedye ile saha kenarına gelen Abdülkadir'in yerine 27'nci dakikada Flavio oyuna dahil oldu. Abdülkadir'in soyunma odasında hemen ilk tedavisi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldığı ve burada röntgen çekildiği belirtildi. Oyuncunun sağ ayak bileğinin üst bölümünde kırık tespit edildiği öğrenilirken, en az 3-4 ay süreyle sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Sezonu kapattığı kaydedilen oyuncunun ameliyat edilip edilmeyeceğine daha sonra karar verilecek.


*Görüntü kaynak: beIN SPORTS

AHMET AĞAOĞLU: KIRIK VAR

Trabzonspor Kulüp Başkanı , Konyaspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'de kırık olduğunu söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 3-1 kazandıkları Konyaspor maçının ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaparak, mücadelede sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün durumunu yakından öğrenmek için tedavi altına alındığı hastaneye gitti.

Başkan Ağaoğlu, Ömür'ün ayağında kırık olduğunu belirterek, "Sıkıntılı süreç içerisinde, Abdülkadir gibi bir oyuncudan böyle bir haber almak çok üzdü. Oyun biraz sertti. Biraz daha dikkatli olmak lazım. Hakem müsaade etti. Çok söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok üzgünüm Abdülkadir Ömür'de maalesef kırık var. Bu da onun şanssızlığı. Geçen yıl da aynısı olmuştu" ifadelerini kullandı.

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