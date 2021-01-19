Konyaspor maçında sakatlanan Trabzonsporlu Abdulkadir Ömür'den kötü haber! Sezonu kapattı
Son dakika haberleri... Trabzonspor - Konyaspor Süper Lig 20. hafta mücadelesinde bordo mavililerin genç futbolcusu Abdülkadir Ömür, sakatlanarak oyuna devam edemedi ve MR için hastaneye götürüldü. Yıldız futbolcunun ayak bileğinin kırıldığı ve sezonu kapattığı açıklandı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yaşanan sakatlıkla ilgili açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku! Yıldız futbolcu Konyaspor ile oynanan maçın ilk yarısında sakatlığı nedeniyle sedye ile oyundan çıkarıldı.
Sakatlığından sonra hastaneye MR'a gönderilen Abdülkadir Ömür'ün MR sonuçlarından durumu netlik kazandı. Ayağına bandaj uygulanan genç futbolcunun röntgen sonuçlarından durumu hakkında net bir açıklama yapılacağı kaydedildi.
AYAK BİLEĞİNDE KIRIK TESPİT EDİLDİ
Trabzonspor'da, Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Konyaspor maçının 26'ncı dakikasında orta sahada Ömer Ali Şahiner'in sağ ayağına müdahalesi sonrası yerde kalan Abdülkadir Ömür oyuna devam edemedi. Sedye ile saha kenarına gelen Abdülkadir'in yerine 27'nci dakikada Flavio oyuna dahil oldu. Abdülkadir'in soyunma odasında hemen ilk tedavisi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldığı ve burada röntgen çekildiği belirtildi. Oyuncunun sağ ayak bileğinin üst bölümünde kırık tespit edildiği öğrenilirken, en az 3-4 ay süreyle sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Sezonu kapattığı kaydedilen oyuncunun ameliyat edilip edilmeyeceğine daha sonra karar verilecek.
*Görüntü kaynak: beIN SPORTS
AHMET AĞAOĞLU: KIRIK VAR
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Konyaspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'de kırık olduğunu söyledi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 3-1 kazandıkları Konyaspor maçının ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaparak, mücadelede sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün durumunu yakından öğrenmek için tedavi altına alındığı hastaneye gitti.
Başkan Ağaoğlu, Ömür'ün ayağında kırık olduğunu belirterek, "Sıkıntılı süreç içerisinde, Abdülkadir gibi bir oyuncudan böyle bir haber almak çok üzdü. Oyun biraz sertti. Biraz daha dikkatli olmak lazım. Hakem müsaade etti. Çok söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok üzgünüm Abdülkadir Ömür'de maalesef kırık var. Bu da onun şanssızlığı. Geçen yıl da aynısı olmuştu" ifadelerini kullandı.