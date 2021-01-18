18 Ocak 2021, Pazartesi
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Trabzonspor Arjantinli yıldız Enzo Perez'in transferini bitirdi

'da flaş transfer gelişmesi... 1.5 yıllık anlaşma sağlanan 'in birkaç gün içinde ’a gelmesi bekleniyor. Trabzonspor yönetimi 10 numara ve forvet arayışlarını da sürdürüyor.

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Giriş Tarihi: 18.01.2021
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Trabzonspor Arjantinli yıldız Enzo Perez'in transferini bitirdi

Teknik direktör 'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren ilk bombayı patlatıyor. Bordo- Mavililer uzun süredir peşinde olduğu 'in transferini bitirdi. 1.5 yıllık anlaşma sağlanan 34 yaşındaki Tangocu'nun kulübü ile tüm pürüzleri çözdüğü ve birkaç gün içinde 'a geleceği öğrenildi. 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapan Perez'in 1.5 yıllık imza atacağı, bonservis bedelininin olmadığı belirtildi. Tecrübeli yıldız 26 kez 'nın formasını giyerken 1 gol attı. Öte yandan Bordo-Mavili yönetim 10 numara ve forvet arayışlarını da sürdürüyor. Önümüzdeki hafta daha somut adımların atılması bekleniyor.



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ve gibi önemli takımların formasını giyen Enzo Perez 34 yaşında olmasına rağmen müthiş hırsı ve istikrarı ile biliniyor.

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