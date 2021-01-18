18 Ocak 2021, Pazartesi
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Manchester City sahasında Crystal Palace'ı 4-0 yendi

'in 19. haftasında , sahasında 'ı 4-0 yendi. Bu sonuçla puanını 35'e yükselten Manchester City, ligde 2. sırada yer alırken, Crystal Palace 23 puanla 13. sırada kaldı.

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Giriş Tarihi: 18.01.2021 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021
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Manchester City sahasında Crystal Palace'ı 4-0 yendi

, 'nda konuk ettiği 'a karşı 26. dakikada 'un attığı golle ilk yarısını 1-0 önde kapattı.

Türk asıllı Alman milli futbolcu , 56. dakikada attığı golle Manchester City'i 2-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda üstün futbol oynayan ev sahibi takım, 68. dakikada John Stones ve 88. dakikada 'in golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 35'e yükselten Manchester City, ligde 2. sırada yer alırken, Crystal Palace 23 puanla 13. sırada kaldı.

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