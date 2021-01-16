Antalyaspor 1-1 Trabzonspor (MAÇ SONUCU- ÖZET)
Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Trabzonspor uzatmalarda bulduğu gol ile beraberliği yakalarken maç 1-1 sona erdi.
Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor, Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanan mücadelede iki takım, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.
Akdeniz ekibinin golü 25. dakikada Amilton'dan gelirken, Karadeniz temsilcisinin golünü 90+6. dakikada Benik Afobe kaydetti.
KIRMIZI ÇIKTI
Trabzonspor'da Caleb Ekuban, mücadelenin 12. dakikasında bir penaltı atışından yararlanamazken, Antalyaspor'da Ersan Gülüm, 33. dakikada çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Antalyaspor bu sonuçla puanını 27'ye yükselterek 8. sırada yer aldı. Bu sezonki 6. yenilgisini alan Trabzonspor ise 26 puanla 9. sırada kendine yer buldu.
ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇINDAN NOTLAR
Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşan Trabzonspor, son oynadığı Göztepe maçının ilk 11'i ile sahaya çıktı.
Geçen haftayı bay geçen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, 17. haftadaki Göztepe maçının 11'ini korudu.
Bordo-mavililerin Fraport TAV Antalyaspor maçı ilk 11'i, Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Majid Hosseini, Edgar Ie, Marlon Rodrigues, Lewis Baker, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Anthony Nwakaeme, Djaniny'den oluştu.
Karadeniz temsilcisinde Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Kamil Ahmet Çörekçi, Faruk Can Genç, Joao Pereira, Vitor Hugo, Yusuf Sarı, Flavio Da Silva, Safa Kınalı, Benik Afobe kulübede yer aldı.
ANTALYASPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK
Fraport TAV Antalyaspor, geçen hafta oynadığı Göztepe maçının ilk 11'ine göre zorunlu tek değişikle sahaya çıktı.
Teknik direktör Ersun Yanal, sakatlığı nedeniyle tedavi gören Veysel Sarı'nın yerine defansta Ersan Adem Gülüm'e görev verdi.
Kırmızı-beyazlılar, Ruud Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Ersan Adem Gülüm, Fedor Kudriashov, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Amilton, Dever Orgill 11'iyle sahada yer aldı.
Akdeniz ekibinde Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Omar Imeri, Doğukan Sinik, Serdar Poyraz, Mevlüt Han Ekelik, Sidney Sam, Adis Jahovic kulübede görev bekledi.