Antalyaspor 1-1 Trabzonspor (MAÇ SONUCU- ÖZET)

KIRMIZI ÇIKTI

Trabzonspor'da Caleb Ekuban, mücadelenin 12. dakikasında bir penaltı atışından yararlanamazken, Antalyaspor'da Ersan Gülüm, 33. dakikada çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Antalyaspor bu sonuçla puanını 27'ye yükselterek 8. sırada yer aldı. Bu sezonki 6. yenilgisini alan Trabzonspor ise 26 puanla 9. sırada kendine yer buldu.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşan Trabzonspor, son oynadığı Göztepe maçının ilk 11'i ile sahaya çıktı.

Geçen haftayı bay geçen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, 17. haftadaki Göztepe maçının 11'ini korudu.

Bordo-mavililerin Fraport TAV Antalyaspor maçı ilk 11'i, Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Majid Hosseini, Edgar Ie, Marlon Rodrigues, Lewis Baker, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Anthony Nwakaeme, Djaniny'den oluştu.

Karadeniz temsilcisinde Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Kamil Ahmet Çörekçi, Faruk Can Genç, Joao Pereira, Vitor Hugo, Yusuf Sarı, Flavio Da Silva, Safa Kınalı, Benik Afobe kulübede yer aldı.