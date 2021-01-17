17 Ocak 2021, Pazar
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Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Mesut Özil, İstanbul'a geliyor

Son dakika haberi... Kulübü, transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu 'in 'a doğru yola çıktığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil'i İstanbul'a getiriyor." ifadesi yer aldı.

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Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Mesut Özil, İstanbul'a geliyor

Açıklama ile birlikte paylaşılan ilk fotoğrafta, , kendisini 'a getirecek özel uçağın önünde yer alırken, ikinci fotoğrafta boynunda atkısı bulunan tecrübeli futbolcu, eşi ve çocuğuyla birlikte poz verdi.

Mesut Özil de Twitter hesabından uçağın içinden eşinin ve çocuğunun da yer aldığı bir fotoğraf paylaştı.

Mesut Özil'i getiren uçağın gece saat 01.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inmesi bekleniyor.

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