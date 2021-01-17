17 Ocak 2021, Pazar
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Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçına hazır

'in 19. haftasında yarın 'nü konuk edecek , hazırlıklarını tamamladı. 'ndeki kar yağışı nedeniyle antrenmanın 'nde yapıldığı bildirildi.

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Giriş Tarihi: 17.01.2021 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021
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Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçına hazır

'den yapılan açıklamaya göre, 'nde teknik direktör yönetimindeki antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Üç gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla süren idman, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

, , ve özel programlar dahilinde çalışırken, ve 'ün tedavisine devam edildi.

'ndeki kar yağışı nedeniyle antrenmanın Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yapıldığı bildirildi.

maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne geçerek kampa girdi.

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