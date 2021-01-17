17 Ocak 2021, Pazar
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Beşiktaş Galatasaray derbisinde sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi

Galatasaray'da Beşiktaş derbisine 11'de başlayan 38. dakikada sakatlandı. Şener'in yerine oyuna dahil oldu.

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Giriş Tarihi: 17.01.2021
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Beşiktaş Galatasaray derbisinde sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray'da Şener Özbayraklı sakatlandı.

Mücadelenin 38. dakikasında sakatlanan Şener karşılaşmaya devam edemedi.

Teknik Direktör Fatih Terim 30 yaşındaki futbolcunun yerine 39. dakikada Martin Linnes'i oyuna aldı.

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