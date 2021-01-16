16 Ocak 2021, Cumartesi
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Chelsea, Fulham'ı tek golle geçti

'in 19. haftası derbisine sahne oldu. , deplasmanda 'ı 1-0 mağlup etti. Ligde oynadığı son 3 maçtan galip gelemeyen Chelsea derbi galibiyetiyle moral buldu.

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Giriş Tarihi: 16.01.2021
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Chelsea, Fulham'ı tek golle geçti

Mavi-beyazlı ekip, 78. dakikada 'un golüyle karşılaşmadan 1-0 üstünlükle ayrıldı.

'da , 44. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

bu galibiyetle puanını 29'a yükseltti, Fulham ise 12 puanda kaldı.

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