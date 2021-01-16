Chelsea, Fulham'ı tek golle geçti
İngiltere Premier Lig'in 19. haftası Londra derbisine sahne oldu. Chelsea, deplasmanda Fulham'ı 1-0 mağlup etti. Ligde oynadığı son 3 maçtan galip gelemeyen Chelsea derbi galibiyetiyle moral buldu.
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Mavi-beyazlı ekip, 78. dakikada Mason Mount'un golüyle karşılaşmadan 1-0 üstünlükle ayrıldı.
Fulham'da Antonee Robinson, 44. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Chelsea bu galibiyetle puanını 29'a yükseltti, Fulham ise 12 puanda kaldı.