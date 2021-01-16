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İrfan Can transferinde flaş gelişme: Fatih Terim'i takibe aldı

'a transfer olacağı iddia edilen 'in milli futbolcusu Kahveci, Galatarasaray teknik direktörü 'i sosyal medya hesaplarından takibe aldı.

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Giriş Tarihi: 16.01.2021 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021
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İrfan Can transferinde flaş gelişme: Fatih Terim'i takibe aldı

'ın transfer gündeminde olan 'in milli futbolcusu Kahveci, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü 'i takibe aldı.


Galatasaray'ın transfer listesinde olan olan 'in başarılı futbolcusu , sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Kahveci, sosyal medya hesabından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i takip etmeye başladı. Terim, 25 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediğini açıklamıştı.

Galatasaray Başkan Mustafa Cengiz de İrfan Can'ın transferi için Başakşehir Başkanı ile görüşme gerçekleştirdiğini ifade etmişti.

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