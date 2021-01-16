Gaziantep Kayserispor'u 2-1 mağlup etti

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

İLK YARI

26. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Kenan Özer'in çevirdiği topu, kaleci Doğan elinden kaçırdı. Muhammet Demir'e çarpan top az farkla auta gitti.

31. dakikada sağ kanattan Oğuz Ceylan'ın ortasında ceza alanı içinde Kvrzic, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0.

37. dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi atağında Mirallas'ın pasıyla ceza alanında buluşan Maxim, kötü bir vuruş yaptı ve kaleci Doğan Alemdar topu rahatlıkla kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI

31'inci dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Oğuz Ceylan'ın yaptığı ortaya ters vuruş yapan Zoran Kvrzic, topu kendi kalesine gönderdi: 1-0.

61'inci dakikada skora denge geldi. Kazanılan kornerde Avramovski'nin ortasında Kolovetsios kafayı vurdu, direğe çarpan top ağlarla buluştu: 1-1.

74'üncü dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Oğuz Ceylan, Ackah'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Oyunu devam ettiren Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

76'ncı dakikada penaltı atışını kullanan Maxim, topu ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Gaziantep FK sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç - Oğuz Ceylan, Djilobodji, Tosca, Vetrih, Güray, Olkowski, Maxim (Dk. 82 Morais), Mirallas (Dk. 70 Kozulj), Kenan Özer, (Dk. 67 Cenk Şahin), Muhammet Demir

HES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan - Aziz Behich (Dk. 82 Nurettin), Sapunaru, Kolovetsios, Kvrzic, Avramovski (Dk. 85 Emre Demir), Lennon (Dk. 46 Yaw Ackah), Pedro, Attamah, Fernandes (Dk. 46 Gustavo Campanharo), Kanga (Dk. 82 İlhan Parlak)

GOLLER: Dk. 31 Zoran Kvrzic (KK) Dk. 76 (P) Maxim (Gaziantep FK) - Dk. 61 Kolovetsios (Hes Kablo Kayserispor)

SARI KARTLAR: Vetrih (Gaziantep FK) - Kanga, Kvrzic (Hes Kablo Kayserispor)