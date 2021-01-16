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Başakşehir'de puanlar paylaşıldı: Sivasspor deplasmandan bir puanla dönüyor

Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir, sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı. Turuncu-lacivertlilerin golü Aleksic'ten gelirken, Sivas ekibinin golünü Hakan Arslan kaydetti.

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Giriş Tarihi: 16.01.2021 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021
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Başakşehir'de puanlar paylaşıldı: Sivasspor deplasmandan bir puanla dönüyor

Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Ev sahibi ekibin golü 38. dakikada Danijel Aleksic'ten gelirken, konuk takımın golünü 42. dakikada Hakan Arslan kaydetti.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 19. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Medipol Başakşehir, kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Turuncu-lacivertli ekip, geride kalan hafta MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 2-1 yendiği mücadelenin ilk 11'ine göre kadroda 2'si zorunlu 3 değişiklikle sahada yer aldı.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Edin Visca ve Nacer Cadhli ile yedek kulübesine çekilen Fredrik Gulbrandsen'in yerine Danijel Aleksic, Enzo Crivelli ve Demba Ba ilk 11'de görev yaptı.

Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlıkları süren Mert Günok ve Junior Caiçara da kadroda yer almayan diğer isimler oldu.

Turuncu-lacivertli ekip; Volkan Babacan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç, Aleksic, Crivelli ve Demba Ba ilk 11'iyle sahaya çıktı.

AHMET OĞUZ KADRODA

Demir Grup Sivasspor'un Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Ahmet Oğuz, konuk ekibin maç kadrosunda ilk kez yer aldı.

Yedekler arasında yer alan Ahmet, teknik direktör Rıza Çalımbay'dan forma şansı bekledi.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI

Mücadeleden önce Başakşehir'de kar yağışı şiddetini arttırdı. Karşılaşmanın 4. dakikasında hakem Alper Ulusoy, maç topunun değişmesini istedi. Bu dakikadan sonra oyun turuncu topla devam etti.

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