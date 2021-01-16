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CANLI | Medipol Başakşehir Sivasspor maçı canlı anlatım izle!

CANLI | canlı anlatım izle | Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir, Sivasspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetiyor.

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Giriş Tarihi: 16.01.2021 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021
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CANLI | Medipol Başakşehir Sivasspor maçı canlı anlatım izle!

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında son şampiyon Başakşehir, sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Haftalar süren galibiyet hasretinin ardından üst üste 2 galibiyet alan Başakşehir, sahasında kazanıp serisini sürdürmek istiyor. Geçtiğimiz hafta Gaziantep'in serisini sonlandıran konuk Sivasspor zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.

İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Rafael, Epureanu, Ponck, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Deniz, Aleksic, Crivelli, Ba

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Robin, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare

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