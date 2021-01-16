CANLI | Medipol Başakşehir Sivasspor maçı canlı anlatım izle!
CANLI | Medipol Başakşehir Sivasspor maçı canlı anlatım izle | Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir, Sivasspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetiyor.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ
Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında son şampiyon Başakşehir, sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Haftalar süren galibiyet hasretinin ardından üst üste 2 galibiyet alan Başakşehir, sahasında kazanıp serisini sürdürmek istiyor. Geçtiğimiz hafta Gaziantep'in serisini sonlandıran konuk Sivasspor zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.
İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Rafael, Epureanu, Ponck, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Deniz, Aleksic, Crivelli, Ba
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Robin, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare