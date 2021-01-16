CANLI | Konyaspor Göztepe maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

Süper Lig'de 19. hafta heyecanı devam ediyor. Ligin inişli çıkışlı takımlarından İttifak Holding Konyaspor, 6 haftadır ligde galip gelemeyen Göztepe'yi ağırlıyor. Konyaspor 22 puanla 10. sırada yer alırken konuk Göztepe 19 puanla 17. sırada yer alıyor.

Karşılaşa beIN SPORTS HD 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımını ayrıca ahaber.com.tr canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz. İttifak Holding Konyaspor - Göztepe maçını hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Aydınus'un yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Kemal Yılmaz yapıyor.

İLK YARIDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

17. dakikada Göztepe öne geçti. Berkan Emir'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Mihojevic, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

26. dakikada Göztepe savunmasından dönen topla ceza yayı içinde buluşan Cikalleshi'nin sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'ın müdahalesiyle üstten kornere gitti.

30. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Ndiaye'nin ceza sahası içinden pasına hareketlenen Zulj'un vuruşu sonrası kale direğine de çarpan top ağlara gitti: 0-2.

33. dakikada Shengelia'nın sağ kanattan ceza sahasına ortası sonrası Jevtovic'in kafa vuruşunda top direkten döndü. Pozisyonun devamında kaleci İrfan Can Eğribayat, kendi kafasına çarparak kaleye yönelen topu çizgide kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da karşılaşmayı protokol tribününden takip etti.

İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim, Anicic, Ömer Ali, Diomande, Jevtovic, Shengelia, Amir, Cikalleshi, Kravets

Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Obinna, Soner, Zulj, Halil, Tripic, Cheriff