Wolfsburg RB Leipzig maçı A Spor'da
Son dakika haberi...Bundesliga heyecanı A Spor’da sürüyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Leipzig, mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Wolfsburg - RB Leipzig maçı 16 Ocak Cumartesi günü saat 17.30’da canlı yayınla A Spor’da…
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Bundesliga heyecanı A Spor'da sürüyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Leipzig, mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak.
Wolfsburg üst sıralara tırmanmak için 3 puanı kovalayacak. Sörloth ve arkadaşları, Weghorst'lu Wolfsburg'a karşı.
Wolfsburg - RB Leipzig maçı 16 Ocak Cumartesi günü saat 17.30'da canlı yayınla A Spor'da…