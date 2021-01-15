15 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Wolfsburg RB Leipzig maçı A Spor'da

Wolfsburg RB Leipzig maçı A Spor'da

Son dakika haberi... heyecanı A Spor’da sürüyor. Şampiyonluk mücadelesi veren , mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Wolfsburg - maçı 16 Ocak Cumartesi günü saat 17.30’da canlı yayınla A Spor’da…

SPOR
Giriş Tarihi: 15.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
ABONE OL
Wolfsburg RB Leipzig maçı A Spor'da

Bundesliga heyecanı A Spor'da sürüyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Leipzig, mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak.

Wolfsburg üst sıralara tırmanmak için 3 puanı kovalayacak. Sörloth ve arkadaşları, Weghorst'lu Wolfsburg'a karşı.

Wolfsburg - RB Leipzig maçı 16 Ocak Cumartesi günü saat 17.30'da canlı yayınla A Spor'da…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA