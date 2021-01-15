15 Ocak 2021, Cuma
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Haberler Spor Haberleri Son dakika Beşiktaş haberleri | Mario Mandzukic transferinde flaş gelişme! Rakip çıktı

Son dakika Beşiktaş haberleri | Mario Mandzukic transferinde flaş gelişme! Rakip çıktı

Beşiktaş haberleri son dakika...Beşiktaş’a, transferinde güçlü rakip çıktı. İtalyan medyasına göre Çizme’nin dev ekibi , yarım sezon için 1.8 milyon euroluk maaş teklif etti ve Hırvat forvetle yaptığı ilk görüşmeden olumlu sonuç aldı.

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Giriş Tarihi: 15.01.2021
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Son dakika Beşiktaş haberleri | Mario Mandzukic transferinde flaş gelişme! Rakip çıktı

Teknik direktör 'ın basın toplantısında bizzat ismini verdiği ve "Anlaşmaya çalışıyoruz" dediği 'in transferi zora girdi. Çünkü İtalyan medyasına göre , Hırvat forvet için devrede ve kısa sürede bu işi bitirmek istiyor.

Fanatik'in haberine göre; Çizme basınında çıkan haberlere göre geçtiğimiz günlerde taraflar arasında ilk görüşme yapılırken, yıldız forvete yarım sezon için 1.8 milyon euro teklif edildi. Eğer Mandzukic iyi performans gösterirse, İbrahimovic'te olduğu gibi sezon bitiminde yeni sözleşme yapılacak. Yani bu 6 aylık dönem, biraz denemi süreci gibi olacak.

MENAJERİYLE SICAK TEMAS

Toplam 1 milyon Euro'luk Mandzukic transferini çözmeye çalışan Beşiktaş ise bu gelişmelerin ardından hemen oyuncunun menajeri ile temasa geçti. Öncelikle kadro dışı olan isimleri gönderip kaynak sorununu aşması gereken Siyah-Beyazlılar, alternatif isimleri de gündemine aldı.

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