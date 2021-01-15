Son dakika Beşiktaş haberleri | Mario Mandzukic transferinde flaş gelişme! Rakip çıktı

Fanatik'in haberine göre; Çizme basınında çıkan haberlere göre geçtiğimiz günlerde taraflar arasında ilk görüşme yapılırken, yıldız forvete yarım sezon için 1.8 milyon euro teklif edildi. Eğer Mandzukic iyi performans gösterirse, İbrahimovic'te olduğu gibi sezon bitiminde yeni sözleşme yapılacak. Yani bu 6 aylık dönem, biraz denemi süreci gibi olacak.