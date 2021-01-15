Son dakika Galatasaray haberleri | İşte Fatih Terim'in yeni golcüsü

Galatasaray transferde sessizliğini korurken teknik direktör Fatih Terim'den sürpriz hamle geldi. Falcao'nun sakatlığı sonrası arayışa firen Terim, 2002 doğumlu Erencan Yardımcı'yı A Takım idmanlarına almaya başladı.

Terim'in, iki gündür A Takımla birlikte idmanlara başlayan Eren Yardımcı'dan yoğun maç programında yararlanması bekleniyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMIŞTI!

Fanatik'in haberine göre; Geçen sezon U19 formasıyla hem ligde hem de UEFA Gençlik Ligi'nde forma giyen ve 4 gol atan Erencan Yardımcı 1-1 biten Club Brugge maçında genç yaşına rağmen süre almıştı. 18 yaşındaki oyuncu ayrıca önceki sezon başı kampında Leipzig, Augsburg, Bordeaux ve Panathinaikos maçlarında süre almıştı.

ERENCAN YARDIMCI KİMDİR?

2002 yılında İzmit'te doğan Erencan, futbola 2013 yılında Kocaelispor'da başladı. 1 sezon aranın ardından 41 Futbol Kulübü'ne geçen forvet oyuncusu, 2017 yılında Galatasaray'ın altyapı hocalarının dikkatini çekmeyi başardı ve Sarı Kırmızılu kulübe dahil oldu. Sağ ayağını etkili kullanan ve rakiplerini fiziksel olarak üstünlük kurak Erencan, attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine topladı. Genç yıldız, geçen sezon, Galatasaray'ın Antalya'da katıldığı Euro Youth U17 Cup turnuvasında gol kralı olmayı başarmıştı.