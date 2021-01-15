15 Ocak 2021, Cuma
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Son dakika: Trabzonspor'dan Berat Özdemir videosu! Binlerce beğeni aldı

Son dakika haberi... 'un yeni oyuncusu Berat Özdemir'in transfer videosu yayınladı. Kulüp tarafından paylaşılan video kısa sürede binlerce beğeni aldı. Genç oyuncu videoda ''Biliyorum benim için yeni bir meydan okuma ama hiçbir korkum yok. Telleri aşan o küçük çocuk artık dalgalı denizlerde mücadele etmeye hazır. Bu formayla sahada mücadele edeceğim anı sabırsızlıkla bekliyorum. Ben Berat ve ben hazırım!''

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Giriş Tarihi: 15.01.2021
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Son dakika: Trabzonspor'dan Berat Özdemir videosu! Binlerce beğeni aldı

Trabzonspor'un Gençlerbirliği'nden 2.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Berat Özdemir ile 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Bordo mavili kulüp oyuncuya Medical Park Stadyumunda özel bir video çekti. Trabzonspor'da 2 numaralı formayı giyecek olan oyuncu yeni formasıyla kameraların karşısına geçti.



22 yaşındaki oyuncu "Biliyorum bu benim için yeni bir meydan okuma ama hiç bir korkum yok. Telleri aşan o küçük çocuk artık, dalgalı denizlerde mücadele etmeye hazır. Bu formayla sahada mücadele edeceğim anı sabırsızlıkla bekliyorum. Ben Berat ve ben hazırım "ifadelerini kullandı.

Son dakika: Trabzonspordan Berat Özdemir videosu! Binlerce beğeni aldı SON DAKİKA: TRABZONSPOR'DAN BERAT ÖZDEMİR VİDEOSU! BİNLERCE BEĞENİ ALDI

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