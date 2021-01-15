Son dakika: Trabzonspor'dan Berat Özdemir videosu! Binlerce beğeni aldı

Trabzonspor'un Gençlerbirliği'nden 2.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Berat Özdemir ile 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Bordo mavili kulüp oyuncuya Medical Park Stadyumunda özel bir video çekti. Trabzonspor'da 2 numaralı formayı giyecek olan oyuncu yeni formasıyla kameraların karşısına geçti.





22 yaşındaki oyuncu "Biliyorum bu benim için yeni bir meydan okuma ama hiç bir korkum yok. Telleri aşan o küçük çocuk artık, dalgalı denizlerde mücadele etmeye hazır. Bu formayla sahada mücadele edeceğim anı sabırsızlıkla bekliyorum. Ben Berat ve ben hazırım "ifadelerini kullandı.