Berat Özdemir hakkında övgü dolu sözler

2014-2016 arasında Bordo-Mavili formayı terleten Gençlerbirliği'nin başarılı ismi Sefa Yılmaz, eski takım arkadaşı Berat Özdemir'in bilinmeyen yönlerinden bahsetti. Sefa, geçen sezondan bu yana beraber oynadığı Berat'ı, futbolcu gözüyle değerlendirdi. Başkent ekibinin 30 yaşındaki yıldızı, "Berat benim sadece takım arkadaşım değil, yaşı itibarıyla kardeşim gibi aynı zamanda. Trabzonspor'a gitmesine elbette çok sevindim. Bunu hak ediyordu. Her geçen süreçte biraz daha üzerine koyan, yukarıları hedefleyen bir yapısı var. Antrenmanlarda çaba gösterir, her zaman daha iyisi için ekstra çalışır. 22 yaşında ancak yaşının çok üzerinde bir olgunluğa sahip. Saha içinde kolay kolay sinecek, pes edecek futbolcu değil. Bana kalırsa tam bir takım oyuncusu Berat. 2 dil bilir, iletişime açıktır. Artık futbolda oyunun iki yönünü doğru oynayabilmek çok önemli. Berat da bunu iyi yapıyor. Fiziksel açıdan avantajı da fazla. Mücadeleci yapısı ve disiplinli olması en net özellikleri" dedi.

'BASKIYA HAZIR OL DEDİM'

Transfer öncesinde Berat'la konuştuğunu söyleyen Sefa, "Ona büyük bir kulübe gittiğini ve baskıya her zaman hazırlıklı olması gerektiğini söyledim. Sonuçta orası Trabzonspor. Ben de oynadım. Anadolu kulübü değil. Yeri gelecek kulağını kapatıp, sadece işine odaklanacaksın. Ancak Berat'ın önemli bir avantajı var, o da öğretici bir teknik direktörle çalışacak olması. Abdullah hoca onun üzerinde büyük etki gösterecektir ve farklı seviyeye çıkaracaktır" ifadelerini kullandı.

'TRABZON'DA FARK YARATIR'

Sefa Yılmaz şöyle devam etti: "Açıkçası Berat'ın uzun yıllar Trabzonspor'a katkı vereceğine ve orta alanda fark yaratacağına inanıyorum. Bence ilerleyen süreçte A Milli Takım'ın orta sahasının da vazgeçilmezi olacaktır. Umarım şans da onun yanında olur. Sakatlıktan uzak, düzenli oynayabileceği bir süreç geçirir. İnanıyorum ki, kısa sürede orada kendini ispatlayacaktır"

'KARİYERİMİN EN FORMDA DÖNEMİNDEYİM'

Fanatik'in haberine göre; Gençlerbirliği'nde 2 maçtır asist yapan ve takımın bu sezonki en kilit isimlerinden biri olan Sefa Yılmaz, "Artık 30 yaşındayım ve bana kalırsa kariyerimin hem fiziksel hem de mental açıdan en formda dönemindeyim. Umarım böyle devam eder. Takıma maksimum katkı sağlamaya çalışıyorum. Sözleşmem sezon sonu bitiyor fakat tamamen performans odaklı ilerliyorum. Transfere sonra bakacağız. Hedefim her zaman en yukarısı. Daha önce büyük takımda oynadım, A Milli Takım formasını giydim. Yeniden büyük bir adım atmaya hazırım" dedi.