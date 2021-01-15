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PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'de () teknik direktör 'nun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

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Giriş Tarihi: 15.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
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PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

PSG Kulübü, 48 yaşındaki Arjantinli çalıştırıcı Mauricio Pochettino'nun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını ve izolasyon sürecinin başladığını duyurdu.

Ligue 1'in 20. haftasında Angers ile yarın oynayacak maçta PSG'nin başında Pochettino'nun yardımcıları Jesus Perez ve Miguel D'Agostino'nun yer alacağı belirtildi.

Pochettino, Alman Thomas Tuchel'in görevden alınmasının ardından bu ay başında PSG teknik direktörlüğüne getirilmişti.

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