15 Ocak 2021, Cuma
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Fenerbahçe bombayı patlattı! Macar oyuncu İstanbul'a geliyor

Transfer sezonunun açılmasıyla 'den ilk hamle geldi. Sarı lacivertliler, Macar futbolcu Atilla Szalai konusunda Kıbrıs Rum ekibi kulübü ile anlaşmaya vardı. Szalai sağlık kontrolü için İstanbul'a davet edildi.

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Giriş Tarihi: 15.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
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Fenerbahçe bombayı patlattı! Macar oyuncu İstanbul'a geliyor

, bir süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Kıbrıs Rum Kesimi ekibi 'un Macar stoperi 'de mutlu sona ulaştı.

22 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertliler tarafından İstanbul'a davet edilirken, bu durum Szalai'nin takımı Limassol'un resmi internet sitesinde de açıklandı.

Attila Szalai, önümüzdeki günlerde sağlık kontrolü için İstanbul'a gelecek.

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