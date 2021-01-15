Fenerbahçe bombayı patlattı! Macar oyuncu İstanbul'a geliyor
Transfer sezonunun açılmasıyla Fenerbahçe'den ilk hamle geldi. Sarı lacivertliler, Macar futbolcu Atilla Szalai konusunda Kıbrıs Rum ekibi Apollon Limassol kulübü ile anlaşmaya vardı. Szalai sağlık kontrolü için İstanbul'a davet edildi.
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Fenerbahçe, bir süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apollon Limassol'un Macar stoperi Attila Szalai'de mutlu sona ulaştı.
22 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertliler tarafından İstanbul'a davet edilirken, bu durum Szalai'nin takımı Limassol'un resmi internet sitesinde de açıklandı.
Attila Szalai, önümüzdeki günlerde sağlık kontrolü için İstanbul'a gelecek.