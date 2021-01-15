15 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Ferrari'nin F1 pilotu Charles Leclerc korona virüse yakalandı

Ferrari'nin F1 pilotu Charles Leclerc korona virüse yakalandı

takımlarından 'nin pilotu 'in korona virüs test sonucu pozitif çıktı. Leclerc, kendini iyi hissettiğini, yerel sağlık otoriteleri tarafından belirlenen yönetmelikler uyarınca 'daki evinde izolasyon halinde olduğunu duyurdu.

SPOR
Giriş Tarihi: 15.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
ABONE OL
Ferrari'nin F1 pilotu Charles Leclerc korona virüse yakalandı

Ferrari'nin pilotu Charles Leclerc korona virüse yakalandı. Leclerc, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yapılan korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Genç sürücü, kendini iyi hissettiğini, yerel sağlık otoriteleri tarafından belirlenen yönetmelikler uyarınca Monako'daki evinde izolasyon halinde olduğunu belirtti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA