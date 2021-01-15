Ferrari'nin F1 pilotu Charles Leclerc korona virüse yakalandı

Ferrari'nin pilotu Charles Leclerc korona virüse yakalandı. Leclerc, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yapılan korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

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Genç sürücü, kendini iyi hissettiğini, yerel sağlık otoriteleri tarafından belirlenen yönetmelikler uyarınca Monako'daki evinde izolasyon halinde olduğunu belirtti.