Ferrari'nin F1 pilotu Charles Leclerc korona virüse yakalandı
Formula 1 takımlarından Ferrari'nin pilotu Charles Leclerc'in korona virüs test sonucu pozitif çıktı. Leclerc, kendini iyi hissettiğini, yerel sağlık otoriteleri tarafından belirlenen yönetmelikler uyarınca Monako'daki evinde izolasyon halinde olduğunu duyurdu.
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Ferrari'nin pilotu Charles Leclerc korona virüse yakalandı. Leclerc, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yapılan korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Genç sürücü, kendini iyi hissettiğini, yerel sağlık otoriteleri tarafından belirlenen yönetmelikler uyarınca Monako'daki evinde izolasyon halinde olduğunu belirtti.
January 14, 2021