15 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Milli boksör Aycan Güldağı Sırbistan'da finale yükseldi

Milli boksör Aycan Güldağı Sırbistan'da finale yükseldi

Sırbistan'da devam eden 'nda mücadele eden , finale yükseldi. Sırbistan'ın Sombor kentinde düzenlenen turnuva 16 Ocak Cumartesi günü sona erecek.

SPOR
Giriş Tarihi: 15.01.2021
ABONE OL
Milli boksör Aycan Güldağı Sırbistan'da finale yükseldi

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen turnuvada, 57 kilo yarı final müsabakasında ringe çıkan Aycan Güldağı, Belaruslu rakibi Ulyana Yesipenka'yı mağlup ederek finalde yarışmaya hak kazandı.

Sırbistan'ın Sombor kentinde düzenlenen turnuva 16 Ocak Cumartesi günü sona erecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA