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Fernando Muslera ne zaman sahalara dönecek | Güzel haber geldi! Beşiktaş derbisinde sahada...

| Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, yeniden sarı kırmızılı formayı giymek için artık günler sayıyor. Sakatlık sonrası hızla iyileşmeye başlayan Muslera, forma giyecek duruma geldi. Taraftarlar, Beşiktaş derbisinde kalede Muslera'yı görmek istiyor.

SPOR Sabah
Giriş Tarihi: 14.01.2021 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021
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Fernando Muslera ne zaman sahalara dönecek | Güzel haber geldi! Beşiktaş derbisinde sahada...

Sarı kırmızılılarda uzun yıllar boyunca gösterdiği başarılı performansla adını Galatasaray tarihine altın harflerle yazdıran Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, geri dönüyor.

Fernando Muslera ne zaman sahalara dönecek | Güzel haber geldi! Beşiktaş derbisinde sahada...
Fernando Muslera'nın tamamen iyileştiği ve bir hafta içerisinde kaleyi koruyacak seviyeye geleceği öğrenildi. Muslera, Beşiktaş maçında oynayamayacak fakat Denizlispor maçında kalede olacak.
Fernando Muslera ne zaman sahalara dönecek | Güzel haber geldi! Beşiktaş derbisinde sahada...

Ara transferde henüz hiçbir oyuncuya imza attıramayan Galatasaray'ın ilk takviyesi kesinleşti. Geçen sezon ayağı kırılan Fernando Muslera iyileşmiş ancak kasık bölgesindeki ağrılar nedeniyle sahalara dönüş süresi uzamıştı.

Fernando Muslera ne zaman sahalara dönecek | Güzel haber geldi! Beşiktaş derbisinde sahada...

Muslera'nın tamamen iyileştiği ve bir hafta içinde kaleyi koruyacak seviyeye geleceği öğrenildi. Beşiktaş derbisinde riske edilmeyecek Muslera, Denizlispor ile oynanacak maçın kadrosuna alınacak.

Fernando Muslera ne zaman sahalara dönecek | Güzel haber geldi! Beşiktaş derbisinde sahada...

Uruguaylı 1 numaranın haftaya Denizlispor maçına 11'de çıkması ve kaleyi temelli olarak Okan-Fatih ikilisinden devralması planlanıyor.

Fernando Muslera ne zaman sahalara dönecek | Güzel haber geldi! Beşiktaş derbisinde sahada...
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Fernando Muslera ne zaman sahalara dönecek | Güzel haber geldi! Beşiktaş derbisinde sahada...
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