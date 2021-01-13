13 Ocak 2021, Çarşamba
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Fenerbahçe haberleri son dakika | Fenerbahçe genç oyuncu Arda Güler ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri | , futbol altyapı oyuncularından Arda Güler ile profesyonel sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2005 doğumlu Arda Güler ile 2,5 yıllık mukavele imzalandığı belirtildi.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 13.01.2021
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Fenerbahçe haberleri son dakika | Fenerbahçe genç oyuncu Arda Güler ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Kulübü, futbol altyapı oyuncularından Arda Güler ile profesyonel sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2005 doğumlu Arda Güler ile 2,5 yıllık mukavele imzalandığı belirtildi.

Orta saha pozisyonunda oynayan Arda Güler'in imzasına, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, sportif direktör Emre Belözoğlu, idari koordinatör Selçuk Şahin, futbol akademi genel koordinatörü Tahir Karapınar ve genç futbolcunun ebeveynleri Ümit ile Serap Güler'in de katıldığı aktarıldı.

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