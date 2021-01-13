Son dakika: Kulüpler Birliği'nden flaş karar! TFF'ye sunuldu
Son dakika haberi... Kulüpler Birliği, yabancı sayısının 16'ya çıkarılması yönünde tavsiye kararı aldı. Alınan bu karar Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) sunuldu.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileriyle ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı yöneticileri bir araya geldi.
Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığından istifa kararı alması sonrasında TFF Başkanı Nihat Özdemir'in davetiyle gerçekleşecek değerlendirme toplantısı, federasyonun Riva'daki tesislerinde gerçekleştirildi.
Kulüpler Birliği, yabancı sayısının 16'ya çıkarılması yönünde tavsiye kararı aldı. Karar Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) sunuldu. TFF, Kulüpler Birliği'nin yabancı sayısının 16'ya yükseltilmesi önerisini kabul etti.