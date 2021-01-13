Beşiktaş - Rizespor maçı için geri sayım başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Beşiktaş, kupanın 5. turunda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 yenerek son 16 turuna adını yazdırdı. Çaykur Rizespor ise Eskişehirspor'u 3-0 üstünlük mağlup ederek bir üst tura çıktı. Tek maç usulüne göre yapılacak karşılaşmanın galibi adını bir üst tura yazdıracak. Peki, Beşiktaş - Rizespor maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu Beşiktaş - Rizespor maçı saat kaçta? İşte cevaplar...

BEŞİKTAŞ - RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Rizespor maçı 13 Ocak 2021 Çarşamba saat 20.45'te başlayacak. Hakem Sarper Barış Saka'nın yöneteceği karşışama ATV kanalından canlı yayınlanacak.

Saka'nın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Yusuf Bozdoğan yapacak.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği son 16 tur mücadelesi, tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.