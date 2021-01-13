13 Ocak 2021, Çarşamba
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Dzanan Musa Anadolu Efes'te

THY Euroleague'de ve Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen kadrosuna takviye yaptı. Lacivert-beyazlılar, Bosna Hersekli basketbolcu 'yı kadrosunda kattı.

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Giriş Tarihi: 13.01.2021
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Dzanan Musa Anadolu Efes'te

Anadolu Efes, Bosna Hersekli basketbolcu Dzanan Musa ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Muse ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Geçtiğimiz sezon NBA'de Brooklyn Nets forması ile 40 maçta 12.2 dakika ortalama süre alan 21 yaşındaki oyuncu, maç başına 4.8 sayı, 1.9 ribaund ve 0.9 asist ortalamaları ile mücadele etti.

NBA G League'de ise Long Island Nets forması ile 12 maçta 31.0 dakika ortalama süre alan Musa, 19.5 sayı, 8.4 ribaund ve 2.8 asist ortalamaları yakaladı.

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