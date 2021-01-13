Galatasaray son dakika transfer haberleri | Sarı kırmızılı takım ilk transferini yaptı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Devre arası transfer döneminde takıma önemli takviyeler yapmak isteyen Galatasaray'da yönetim çalışmalarını hızlandırdı. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim'in talebi üzerine Yeni Malatyaspor'da forma giyen ön libero Youssouf Ndayishimiye ile anlaşma sağladı. Başkan Adil Gevrek ile bir araya gelen Albayrak, 2.5 milyon euro bedel üzerinden el sıkıştı.
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in talebi üzerine Burundili ön libero Youssouf Ndayishimiye için Yeni Malatyaspor ile temasa geçen Galatasaray yönetimi, transferi noktalamak üzere.
ABDURRAHİM ALBAYRAK, ADİL GEVREK İLE BİR ARAYA GELDİ
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, salı akşamı Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ile bir araya gelerek son durumu masaya yatırdı. Taraflar artık ödeme takvimi üzerinde görüşüyor.
2,5 MİLYON EUROYA İŞLEM TAMAM
Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'ın 2 milyon euroluk planı zora girse de, iki kulübün 2.5 milyon euro civarında bir bedel üzerinden el sıkıştığı, gelen haberler arasında. Hafta sonuna kadar bu transferde daha somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
TAKAS DA GÜNDEME GELDİ
Bu arada iki kulüp yönetimi arasında gerçekleşen son görüşmede, sezonun ikinci yarısı için bir genç takasının da gündeme geldiği öğrenildi. Buna göre Sarı-Kırmızılılar, satın alma opsiyonuyla bir genç oyuncusunu Yeni Malatya'ya kiralayacak. Yaz döneminde de hazırlık maçı oynanması seçenekler arasında.