Galatasaray son dakika transfer haberleri | Sarı kırmızılı takım ilk transferini yaptı

TAKAS DA GÜNDEME GELDİ

Bu arada iki kulüp yönetimi arasında gerçekleşen son görüşmede, sezonun ikinci yarısı için bir genç takasının da gündeme geldiği öğrenildi. Buna göre Sarı-Kırmızılılar, satın alma opsiyonuyla bir genç oyuncusunu Yeni Malatya'ya kiralayacak. Yaz döneminde de hazırlık maçı oynanması seçenekler arasında.

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