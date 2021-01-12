YENİ MALATYASPOR, KUPADA GALATASARAY'I ELEME HESAPLARI YAPIYOR

Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bugün ağırlayacağı Galatasaray önünde çeyrek final biletini alma hesapları yapıyor.

Süper Lig'in 18. haftasında Hes Kablo Kayserispor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan ve son haftalarda beklentileri karşılayamayan Malatya ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise mücadelesine devam ediyor.

Kupaya 3. turdan itibaren dahil olan sarı-siyahlı ekip, Artvin Hopaspor (2-0), Etimesgut Belediyespor (2-0) ve Hekimoğlu Trabzon (5-0) takımlarını eleyerek son 16 turuna kaldı.

Bu turda Galatasaray ile eşleyen sarı-siyahlılar, rakibini saf dışı bırakarak hem adını çeyrek finale yazdırmak hem de ligdeki kötü gidişi durdurma yolunda moral kazanmak istiyor.