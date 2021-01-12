12 Ocak 2021, Salı
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Hidayet Türkoğlu'ndan algı operasyonlarına net mesaj: Görevimin başındayım

Başkanı , algı operasyonu yapan bazı internet sitelerinde çıkan haberlere yanıt verdi. Türkoğlu, görevinin başında olduğunu belirterek, "Büyük bir gururla sürdürdüğüm görevlerimi sürdürmeye devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Hidayet Türkoğlu'ndan algı operasyonlarına net mesaj: Görevimin başındayım

(TBF) Başkanı , görevlerine devam ettiğini belirtti.

Türkoğlu, hakkında çıkan haberlerle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Sosyal medya hesabından konuya ilişken açıklama yapan Hidayet Türkoğlu, "Büyük bir gururla sürdürdüğüm Başdanışmanlığı ve Türk basketboluna hizmet etmek üzere seçilerek icra ettiğim Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı görevlerimi tüm bilgim, birikimimi ve vizyonumla sürdürmeye devam ediyorum. Yeni dönemde yapılacak olan seçimlere hazırlanan isimlerin, kalitesiz derme çatma yalan haberlerle değil, basketbolun geleceğine yönelik vizyon ve iş planlarıyla kampanya yürütmelerini dilerim. Camiamıza yakışacak yönetimin bu olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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