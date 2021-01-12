Galatasaray'da transfer krizi! Fatih Terim 4 transfer istiyor yönetim çözüm bulamıyor

Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçı sonrasında yaptığı açıklamaların ardından Galatasaray'da tüm gözler transfere çevrildi.

Tecrübeli teknik adamın Henry Onyekuru, İrfan Can, Visca ve Mohamed'i istediğini net bir söylemesine rağmen yönetim transferde çözüm üretmekte çok zorlanıyor.