12 Ocak 2021, Salı
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Galatasaray'da transfer krizi! Fatih Terim 4 transfer istiyor yönetim çözüm bulamıyor

'da savaş kapıda! ’in maçı sonrasında yaptığı açıklamaların ardından Galatasaray’da tüm gözler transfere çevrildi. Tecrübeli teknik adamın , , ve ’i istediğini net bir söylemesine rağmen yönetim transferde çözüm üretmekte çok zorlanıyor.

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Galatasaray'da transfer krizi! Fatih Terim 4 transfer istiyor yönetim çözüm bulamıyor

'in maçı sonrasında yaptığı açıklamaların ardından 'da tüm gözler transfere çevrildi.

Tecrübeli teknik adamın , , ve 'i istediğini net bir söylemesine rağmen yönetim transferde çözüm üretmekte çok zorlanıyor.

FFP VE LİMİTLER ÇOK ZORLUYOR


Yönetim ve harcama limitleri nedeniyle köşeye sıkışmış durumda. Bu nedenle 'e İrfan Can için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı.

TIKANMA NOKTASINA GELDİ


Ayrıca İrfan Can- takası da şu anda masada. Mohamed konusunda ise Zamalek'in istediği 5 milyon Euro'luk bonservis bedeli nedeniyle görüşmeler adeta tıkanma noktasına geldi.

KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR!


Eğer kısa sürede transferde beklenen adımlar atılamazsa Fatih Terim ve yönetim arasında yeni bir kriz çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu nedenle Sarı-Kırmızılı yönetimin bu kez hızlı davranması bekleniyor.

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