Galatasaray'da transfer krizi! Fatih Terim 4 transfer istiyor yönetim çözüm bulamıyor
Galatasaray'da savaş kapıda! Fatih Terim’in Gençlerbirliği maçı sonrasında yaptığı açıklamaların ardından Galatasaray’da tüm gözler transfere çevrildi. Tecrübeli teknik adamın Henry Onyekuru, İrfan Can, Visca ve Mohamed’i istediğini net bir söylemesine rağmen yönetim transferde çözüm üretmekte çok zorlanıyor.
Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçı sonrasında yaptığı açıklamaların ardından Galatasaray'da tüm gözler transfere çevrildi.
Tecrübeli teknik adamın Henry Onyekuru, İrfan Can, Visca ve Mohamed'i istediğini net bir söylemesine rağmen yönetim transferde çözüm üretmekte çok zorlanıyor.
FFP VE LİMİTLER ÇOK ZORLUYOR
Yönetim Finansal Fair Play ve harcama limitleri nedeniyle köşeye sıkışmış durumda. Bu nedenle Başakşehir'e İrfan Can için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı.
TIKANMA NOKTASINA GELDİ
Ayrıca İrfan Can-Luyindama takası da şu anda masada. Mohamed konusunda ise Zamalek'in istediği 5 milyon Euro'luk bonservis bedeli nedeniyle görüşmeler adeta tıkanma noktasına geldi.
KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR!
Eğer kısa sürede transferde beklenen adımlar atılamazsa Fatih Terim ve yönetim arasında yeni bir kriz çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu nedenle Sarı-Kırmızılı yönetimin bu kez hızlı davranması bekleniyor.