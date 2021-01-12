Galatasaray, Henry Onyekuru'yu renklerine kattı!

Süper Lig'de 2021 yılına istediği gibi başlayamayan ve iki maçta 1 puan alabilen Galatasaray, Gençlerbirliği'ni farklı mağlup ederek kendine gelmişti.

Gözünü transfere çeviren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, bu karşılaşmanın ardından flaş açıklamalarda bulunmuş ve istediği isimleri bir bir açıklamıştı.

Tecrübeli teknik adamın listesinin başlarında bulunan Henry Onyekuru ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. A Spor'un haberine göre Nijeryalı yıldız 3. kez kiralık olarak Galatasaray'a transfer oldu.

İlk olarak 2018/19 sezonunda Everton'dan Galatasaray'a kiralan Onyekuru, 44 resmi maçta 16 gol atıp 3 asist yapınca Fransız devi Monaco'ya bonservisiyle gitmişti.

2019/20 sezonunun devre arasında ikinci kez Galatatasaray'ın yolunu tutan yıldız oyuncu, 12 maçta 1 gol, 1 asistlik bir performans sergilemişti.