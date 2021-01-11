Juventus zirve yarışını sürdürüyor! Sassuolo'yu 3-1 yendi

INTER İLE ROMA YENİŞEMEDİ

Ligde bu haftanın önemli bir diğer maçında ise Inter, başkent deplasmanında Roma'ya konuk oldu. Gol düellosu şeklinde geçen maç, 2-2 sonuçlanırken, iki takım da 1'er puana razı oldu. 37 puanla ligde ikinci sırada bulunan Inter, 40 puanlı lider Milan'ın kazandığı hafta puan kaybedince aradaki puan farkı 3'e çıktı. Puan tablosunda 3. sırada yer alan Roma ise bu maçtan aldığı 1 puanla puanını 34 yaparak zirvedeki Milan ve Inter'le arasındaki puan farkını eritme şansını değerlendiremedi.

Ligde pazar günü oynanan diğer müsabakalardan alınan sonuçlar ise şöyle:

Hellas Verona-Crotone: 2-1, Parma-Lazio: 0-2, Udinese-Napoli: 1-2 ve Fiorentina-Cagliari: 1-0.

Ligin 17. haftası, bugün oynanacak Spezia-Sampdoria mücadelesiyle tamamlanacak.