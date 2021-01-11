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Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Mesut Özil'den taraftara özel cevaplar

Son dakika haberleri... Son günlerde 'nin transfer gündeminde yer alarak taraftarı büyük bir heyecana sevk eden 'in yıldız futbolcusu , sosyal medya hesabından taraftarların kendisine yönelttiği soruları cevapladı. Özil, "'da en sevdiğin semt hangisi?" sorusuna, "" cevabını vermesi transferin olumlu bir aşamada olduğuna dair doneler verdi. 'ye transferinden bağımsız olarak özel hayatına ilişkin soruları da yanıtlayan yıldız futbolcu Mesut Özil, ''en sevdiğin dizi?'' hangisi sorusu üzerine ''Kuruluş Osman, Payitaht Abdülhamid ve Uyanış Büyük Selçuklu'' dizilerini beğendiğini söyledi.

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Giriş Tarihi: 11.01.2021 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021
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Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Mesut Özil'den taraftara özel cevaplar

Son dakika haberi: 'nin transfer gündeminde yer alan , sosyal medya hesabından taraftarların kendisine sorduğu soruları yanıtladı. Mesut'un, "'da en sevdiğin semt hangisi?" sorusuna, "" cevabını vermesi sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

'nin transfer gündeminde yer alan Mesut Özil, son hareketiyle sarı-lacivertli taraftarları bir kez daha heyecanlandırdı. Sosyal medya hesabından taraftarların kendisine sorduğu soruları yanıtlayan Mesut'un bir soruya verdiği cevap dikkat çekti.

Mesut, bir kullanıcının kendisine yönelttiği, "İstanbul'da en sevdiğin semt hangisi?" şeklindeki soruya, "Kadıköy" cevabını verirken, bu yanıt sarı-lacivertli taraftarlar tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı.

F.BAHÇE TÜRKİYE'NİN REAL MADRID'İ

Taraftarlardan gelen diğer sorulara da yanıt veren Mesut Özil "Neden çocukluğundan beri Fenerbahçelisin? Seni Fenerbahçeli yapan şey nedir?" sorusuna ise bir benzetmeyle yanıt verdi.

'da yaşıyor bile olsa Türklerin 'den bir takım tuttuğunu dile getiren Mesut "Almanya'da bir Fenerbahçe taraftarı olarak büyüdüm. Almanya'da yaşayan her Alman-Türk bir Türk takımını tutar. Benim tuttuğpum takım da Fenerbahçe. Fenerbahçe, Türkiye'nin 'i gibi. Ülkedeki en büyük takım" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş Mesut Özil açıklaması SON DAKİKA: FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ'TAN FLAŞ MESUT ÖZİL AÇIKLAMASI

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