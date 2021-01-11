Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Sarı kırmızılı takımdan Aytaç Kara operasyonu

GALATASARAY ORTA SAHA OYUNCUSU AYTAÇ KARA İLE ANLAŞTI!

Mehmet Özcan'ın aktardığı son dakika haberine göre Galatasaray, Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara ile anlaştı. Aytaç Kara'ya Beşiktaş ve Trabzonspor'un da ilgisi olduğu fakat 1993 doğumlu oyuncunun Galatasaray'ı tercih ettiği ifade edildi.

AYTAÇ KARA DAHA ÖNCE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

23 Mart 1993'de İzmir'de dünyaya gelen Aytaç Kara, kariyerine Altay altyapısında başladı. Burada profesyonel olan Aytaç, Eskişehirspor'a transfer oldu. Eskişehirspor'da yıldızı parlayan Aytaç Kara, 2015'te Trabzonspor'a imza attı. Burada yaşadığı sakatlıklarla başarılı olamayan Aytaç, Yeni Malatyaspor'un yolunu tuttu.