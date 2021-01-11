Göztepe'de teknik direktör arayışları sürüyor! Ünal Karaman ile görüşmeler başladı

Süper Lig'de 4. sezonunu geçiren Göztepe'de teknik arıza yaşandı. Antalyaspor'a İzmir'de 1-0 mağlup olarak üst üste 6 maçtır kazanamayan Göz-Göz'de teknik direktör İlhan Palut, istifasını pazar günü yönetime sundu.

Yönetim, genç teknik adamın istifasını kabul ederek "Kan değişikliğini" uygun buldu. Göz-Göz'de Palut dönemi resmen sona ererken yönetim, devam eden ara transfer dönemi ve lig maçlarını da düşünerek yeni bir teknik direktör için hemen kolları sıvadı.

FAVORİ ÜNAL KARAMAN

Bakan Mehmet Sepil'in gündeme getirdiği ilk ismin Ünal Karaman olduğu öğrenildi. Geçen sezon da Tamer Tuna'nın istifasının ardından adı Göztepe ile anılan Karaman'ın bu kez takımın başına getirilebileceği öğrenildi.

Yönetimin Ünal Karaman'ın yanı sıra Tolunay Kafkas, Bülent Korkmaz ve Aykut Kocaman isimlerini de yedekte bekletiyor.