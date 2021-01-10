10 Ocak 2021, Pazar
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SON DAKİKA | Göztepe'de İlhan Palut dönemi sona erdi

Son dakika spor haberleri... ekiplerinden temsilcisi 'de teknik direktör 'la yollar ayrıldı. Sarı kırmızılı ekip ayrılığı resmen duyurdu.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 10.01.2021 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021
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SON DAKİKA | Göztepe'de İlhan Palut dönemi sona erdi

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, İlhan Palut'un istifasını yönetim kuruluna ilettiği belirtildi.

Açıklamada "Yapılan karşılıklı görüşmenin ardından hocamızın istifası kabul edilmiştir. İlhan Palut ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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