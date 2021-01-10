SON DAKİKA | Göztepe'de İlhan Palut dönemi sona erdi
Son dakika spor haberleri... Süper Lig ekiplerinden İzmir temsilcisi Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut'la yollar ayrıldı. Sarı kırmızılı ekip ayrılığı resmen duyurdu.
SPOR AA
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Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, İlhan Palut'un istifasını yönetim kuruluna ilettiği belirtildi.
Açıklamada "Yapılan karşılıklı görüşmenin ardından hocamızın istifası kabul edilmiştir. İlhan Palut ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.