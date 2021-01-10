10 Ocak 2021, Pazar
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Fenerbahçe'den yayıncı kuruluşa sitem!

kulübü, - maçında yayıncı kuruluşun taraftar sesi olarak kullandığı kayıttan sarı-lacivertli kulübe hakaret edildiğini ifade ederek sitem etti.

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 10.01.2021 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021
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Fenerbahçe'den yayıncı kuruluşa sitem!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Bugün ile arasında oynanan seyircisiz maçın yayını sırasında, ekranlara verilen seslerde 'ye hakaret edilen tezahüratların yer alması tarafımızca bardağı taşıran son damla olarak kabul edilmiştir.

Sezon başından bu yana; sınırını ve haddini aşan karar ve yaklaşımlarından dolayı yayıncı kuruluşu en üst düzeyde pek çok kez uyarmış ve tek beklentimizin yayıncı kuruluşa yakışan şekilde 'objektif, adil, tarafsız' bir politika olduğunu kendilerine iletmiştik. Bu son gündemle beraber ise, yayıncı kuruluş tarafından Fenerbahçe aleyhine atılan adımların artık kasıtlı şekilde akıl almaz boyuta getirildiği ve bu dakikadan sonra düzelmesinin kesinlikle mümkün olmayacağı netlik kazanmıştır.

Bununla birlikte bu yaşanan son olay tamamen göstermiştir ki peş peşe yaşanan tüm olayları teknik bir hata vb. söylemlerle açıklamaya çalışmak Fenerbahçe camiasının aklıyla alay etmektir.

Bu doğrultuda olarak yayıncı kuruluşun ısrarlı ve kararlı bir şekilde bizzat kendi tercihi olan bu duruma karşı her türlü ilişki düzeyinde misliyle tepki vereceğimizi camiamızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi.

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