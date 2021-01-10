10 Ocak 2021, Pazar
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Son dakika: Kasımpaşa Mickael Sylvain Tirpan'ı Fortuna Sittard takımına kiraladı

Son dakika haberi... 'da futbolcu sezon sonuna kadar 'nın takımına kiralandı.

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Giriş Tarihi: 10.01.2021 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021
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Son dakika: Kasımpaşa Mickael Sylvain Tirpan'ı Fortuna Sittard takımına kiraladı

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Mickael Sylvian Tirpan, sezon sonuna kadar Hollanda'nın Fortunu Sittard takımına kiralanmıştır. Oyuncumuza sezonun kalan bölümünde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Tirpan, daha önce eşinin hastalığı nedeniyle Belçika'ya transfer olmak istediğini açıklamıştı.

Türkiye pasaportu da olan Tirpan'ın Kasımpaşa ile 2022 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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