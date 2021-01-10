Son dakika: Kasımpaşa Mickael Sylvain Tirpan'ı Fortuna Sittard takımına kiraladı
Son dakika haberi... Kasımpaşa'da futbolcu Mickael Sylvain Tirpan sezon sonuna kadar Hollanda'nın Fortuna Sittard takımına kiralandı.
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Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Mickael Sylvian Tirpan, sezon sonuna kadar Hollanda'nın Fortunu Sittard takımına kiralanmıştır. Oyuncumuza sezonun kalan bölümünde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Mickael Sylvian Tirpan, sezon sonuna kadar Hollanda'nın Fortunu Sittard takımına kiralanmıştır. Oyuncumuza sezonun kalan bölümünde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Tirpan, daha önce eşinin hastalığı nedeniyle Belçika'ya transfer olmak istediğini açıklamıştı.
Türkiye pasaportu da olan Tirpan'ın Kasımpaşa ile 2022 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.