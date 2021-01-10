Rize'de puanlar paylaşıldı: Çaykur Rizespor son anlarda beraberliği yakaladı
Süper Lig'in 18. haftasında Yukatel Denizlispor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
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Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırladı. 2 golün olduğu mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi..
Denizlispor'un golünü 9. dakikada Hugo Rodallega kaydetti. Çaykur Rizespor'un golü ise 90+3'te Kemal Rüzgar'ın ayağından geldi.
Bu sonuçla birlikte Denizlispor 14 puana yükselirken, Rizespor ise 21 puanda kaldı.