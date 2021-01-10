Karagümrük Konyaspor'u 2-1 yendi! MAÇ SONUCU
Süper Lig'in flaş ekibi Fatih Karagümrük evinde Konyaspor'u ağırladı. Kocaeli'de Konyaspor ile karşı karşıya gelen Fatih Karagümrük 2-1 kazanarak 3 puana ulaştı.
Süper Lig'in 18. haftasında Karagümrük ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Kocaeli'deki mücadeleyi hakem Serkan Tokat yönetti.
Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı. İzmit'teki maçta Karagümrük gülen taraf oldu.
::MAÇTAN DAKİKALAR::
5. dakikada sağ kanattan hızla ceza sahasına ilerleyen Shengelia, Balkovec ile girdiği ikili mücadelede ceza sahası içinde yerde kaldı. İttifak Holding Konyaspor'un penaltı beklediğini pozisyonda hakem devam dedi.
15. dakikada Karagümrüklü defans oyuncusu Fatih topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak Kravets'in önünde kaldı. Kaleci Emilliano ile karşı karşıya kalan Kravets'un vuruşunu kaleci ayağıyla kurtardı
22. dakikada Karagümrük atağında savunmadan dönen top ceza sahası dışında Biglia'nın önünde kaldı. Kaleyi düşünen Biglia'nın şutu az farkla dışarı çıktı.
27. dakikada Hedenstad topu ceza sahası içindeki Ndiaye'ye gönderdi. Ndiaye'nin içeriye çevirdiği top altı pas üzerinde defansa çarparak kornere çıktı.
35. dakikada Ahmet Çalık'ın ceza sahasına ortaladığı topla buluşan Cikalleshi'nin vuruşu az farkla dışarı gitti.
66. dakikada Bertolacci Karagümrük'ü 1-0 öne geçrdi. 81. dakikada Ndiaye farkı 2'ye çıkardı.
84. dakikada Jevtovic Konyaspor'un golünü attı.
Maç da bu skorla bitti.