10 Ocak 2021, Pazar
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Milan Torino'yu 2 golle geçti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 17. haftasında lider , konuk ettiği Torino'yu 2-0 yendi. Bu galibiyetle puanını 40’a yükselterek liderliğini sürdüren Milan, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Inter ile arasındaki puan farkını 4’e çıkardı. Haftayı puansız kapatan Torino ise 12 puanla 19. sırada kaldı.

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Giriş Tarihi: 10.01.2021 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021
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Milan Torino'yu 2 golle geçti

'daki San Siro Stadı'ndaki müsabakada, şampiyonluk mücadelesi veren ile alt sıralardan kurtulmaya çalışan Torino karşılaştı.

Maçın 25. dakikasında ile 1-0 öne geçen kırmızı-siyahlılar, 'nin 36. dakikadaki penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı: 2-0.




İlk yarı bu skorla ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda da skor değişmeyince Milan, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 40'a yükselterek liderliğini sürdüren Milan, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Inter ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı. Hafta arasında ezeli rakiplerinden 'a sahasında yenilen kırmızı-siyahlılar, Torino galibiyetiyle moral buldu.

Haftayı puansız kapatan Torino ise 12 puanla 19. sırada kaldı. Torino, bu mağlubiyetle ligde bu sezon 9'uncu yenilgisini aldı.

Bu arada, Milan kadrosunda bulunan ve hafta arasında Juventus maçında sol ayak bileğine aldığı darbe sebebiyle Torino maçı öncesi durumu belirsiz olan milli futbolcu da mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Çalhanoğlu, 60. dakikada 'ın yerine oyuna dahil oldu.

Kasım ayının sonundan bu yana sakatlıklar sebebiyle forma giyemeyen Milan'ın İsveçli yıldız golcüsü de 85. dakikada Rafael Leao'nun yerine dahil olarak uzun bir aradan sonra maça çıktı.

Serie A'nın 17. haftasında bugün oynanan diğer maçlarda, Atalanta deplasmanda 'yu 4-1 yenerken, Genoa da konuk ettiği 'yı 2-0 mağlup etti.

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