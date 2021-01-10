Milan Torino'yu 2 golle geçti

Çalhanoğlu, 60. dakikada Brahim Diaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

Kasım ayının sonundan bu yana sakatlıklar sebebiyle forma giyemeyen Milan'ın İsveçli yıldız golcüsü Zlatan İbrahimovic de 85. dakikada Rafael Leao'nun yerine dahil olarak uzun bir aradan sonra maça çıktı.

Serie A'nın 17. haftasında bugün oynanan diğer maçlarda, Atalanta deplasmanda Benevento'yu 4-1 yenerken, Genoa da konuk ettiği Bologna'yı 2-0 mağlup etti.